Clandestini in container porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 8 GEN - La polizia di frontiera ha scoperto quattro immigrati nascosti dentro un container nell'area parcheggi adiacente a ponte Caracciolo, nel porto di Genova. I quattro, tutti adulti e presumibilmente dell'area del Maghreb, erano leggermente disidratati ma in buone condizioni fisiche e sono stati trasferiti all'ospedale Galliera per i controlli del caso. Gli agenti si sono accorti della presenza dei migranti perché hanno sentito dei rumori provenire dal container. Hanno iniziato a bussare e hanno sentito che dall'interno rispondevano. Il container, sbarcato ieri dalla Tunisia, era perfettamente sigillato dall'esterno. Accertamenti sono in corso per identificare i quattro ma anche per capire dove siano entrati e chi li abbia aiutati. La scorsa estate la Polmare aveva trovato altri sei clandestini sempre nascosti in container in due diverse occasioni.