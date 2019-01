Cinghiali in A1, domani vertice a Lodi

(ANSA) - LODI, 6 GEN - Dopo l'incidente in A1 dello scorso 3 gennaio per l'attraversamento di cinghiali, che è costato la vita a un ventottenne, la Prefettura di Lodi ha convocato, domani pomeriggio nella sede di corso Umberto I, un vertice "per discutere misure in aggiunta a quelle già esistenti per tutelare al meglio l'incolumità pubblica tenendo conto di questo nuovo fenomeno per la zona", come si spiega.

Invitati al tavolo con il prefetto Patrizia Palmisani sono Autostrade, Anas, la Forestale, Regione Lombardia, la Provincia di Lodi, gli allevatori con la sigla Aral e Coldiretti.