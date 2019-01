Zingaretti, non chiuderemo gli Sprar

(ANSA) - ROMA, 7 GEN -"Stiamo valutando il ricorso alla Consulta sul decreto sicurezza, che deve però essere solido e motivato. Intanto ho dato direttiva alle Asl del Lazio di non interrompere l'assistenza sanitaria a nessuno indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche". Così il presidente del Lazio Nicola Zingaretti rispondendo alla conferenza stampa per l'inaugurazione del suo comitato nazionale a Roma. "Nella legge regionale di bilancio abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro per non far chiudere gli Sprar", i centri di accoglienza dei migranti diffusi sul territorio, ha ricordato Zingaretti.