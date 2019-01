Studio radio intitolato a Megalizzi

(ANSA) - GROTTAMMARE (ASCOLI PICENO), 7 GEN - Verrà intitolato ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano ucciso da un terrorista ai mercatini di Natale a Strasburgo, il nuovo studio radiofonico dell'associazione Radio Incredibile a Grottammare. Il 19 gennaio verrà presentata la manifestazione "Voci d'Europa", Open day dell'associazione contestualmente all'inaugurazione del nuovo studio di via Firenze 1, zona Ascolani. L'evento "vuole ripartire dall'identità di Antonio Megalizzi, e della stessa Radio Incredibile, ovvero di un racconto innamorato dell'Europa e delle differenze, di una radio appassionata e vicina alle persone". "Voci d'Europa - spiega l'associazione - sarà una diretta video e audio in cui si alterneranno le voci storiche della radio. All'evento, inserito tra quelli previsti per il decennale, parteciperanno anche autorità e associazioni vicine alla radio grottammarese.