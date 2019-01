Sea Eye, a bordo acqua razionata

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Le forniture di acqua potabile a bordo della 'Professor Albrecht Penck' con 17 migranti (tra i quali una donna e due bambini) soccorsi lo scorso 29 dicembre sono "rigorosamente razionate. I 17 sopravvissuti dormono in infermeria, in un container sul ponte, e condividono solo un bagno. Non esistono materassi e abiti per cambiarsi, perché la nave non è adatta per i trasporti passeggeri più lunghi". Lo fa sapere la ong Sea Eye.

"Se continua così - dice Jan Ribbeck, capo delle operazioni a bordo - dovremo presto chiedere a Malta il sostegno e il rifornimento delle nostre forniture. Anche i nostri rifornimenti di carburante sono finiti. Speriamo che questa situazione trovi una conclusione rapida e positiva".