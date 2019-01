Scritte con insulti in sede Lega Milano

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Atto di vandalismo, la scorsa notte, a Milano, nella sede della Lega. "I muri esterni della storica sede della Lega in via Bellerio sono stati deturpati con scritte spray rosse contro il nostro movimento". Lo ha comunicato Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.

"L'anno nuovo purtroppo comincia in continuità con quello precedente - afferma in una nota - procedendo nell'escalation di aggressioni alle sedi della Lega, con vandalismi, buste con proiettili, scritte spray con minacce e insulti, vetrate infrante e purtroppo anche attentati incendiari ed esplosivi (tre da luglio nelle nostre sedi in Lombardia), senza contare i fantocci di Salvini bruciati nei cortei studenteschi".