Rogo Varesotto, chiusa strada statale

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Martica, in provincia di Varese, con le fiamme che sono scese verso la Valganna arrivando in prossimità della statale 233 che attualmente è chiusa al traffico. Lo hanno comunicato i Vigili del fuoco di Varese.

"Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate, in supporto ai colleghi locali sono giunti anche automezzi e operatori dai comandi di Como e Milano - si legge in una nota - Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un abitazione circondata dalle fiamme. Sul posto stanno operando anche i volontari con diversi veicoli, un Canadair e un'elicottero del servizio antincendio regionale".