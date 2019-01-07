Lotteria Italia: i 150 biglietti vincenti da 25 mila euro

L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 25.000 euro ciascuno.
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NUMERO VENDUTO A PROV
F449305 PONTE NELLE ALPI BL
F441332 MILANO MI
C251258 TREBASELEGHE PD
N205043 MILANO MI
F228117 VERONA VR
I435642 SERRAVALLE PISTOIESE PT
C264756 BUSSOLENGO VR
I143127 PORTICI NA
G053267 SALERNO SA
B033257 MILANO MI
L322863 BARZANO LC
D222028 BORGO SAN LORENZO FI
P328624 GRAGNANO NA
A389476 FIRENZE FI
M070349 SANT ANTONINO DI SUSA TO
I043778 RAPALLO GE
P375567 BOLOGNA BO
F446319 VALLO DELLA LUCANIA SA
G291041 CINISI PA
B412410 CREMONA CR
O242876 MILANO MI
M228238 MINTURNO LT
O110345 CASTELLO DI ANNONE AT
G454485 TEANO CE
B054352 SANTA MARGHERITA LIGURE GE
Q153674 COLOGNO MONZESE MI
F336012 MIRADOLO TERME PV
E282080 SORRENTO NA
A437037 BOLOGNA BO
F483266 TORINO DI SANGRO CH
E238936 ROMA RM
L385022 ROMA RM
B186202 RIOLA SARDO OR
P213885 PARMA PR
I449362 MODUGNO BA
O426552 CATANZARO CZ
R083674 PIOSSASCO TO
B159232 VARAZZE SV
E381754 ROMA RM
Q087308 ROMA RM
N058961 CARATE BRIANZA MB
P045537 GIUSSANO MB
E054072 SPRESIANO TV
O172952 CASTROCIELO FR
D144959 CASTELLO DI ANNONE AT
P164665 TRENTO TN
G038044 ROMA RM
M424761 SESTRI LEVANTE GE
E291736 ROMA RM
E028967 CASTROCIELO FR
N499134 POMEZIA RM
N116814 BOLZANO BZ
Q028432 NAPOLI NA
L021117 CATANZARO CZ
Q140209 MILANO MI
E092237 NAPOLI NA
P398606 ROMA RM
O112638 LIMBIATE MB
F118209 CASTELCIVITA SA
L485119 FIRENZE FI
Q456643 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
L198702 RENDE CS
L271942 BRENTINO BELLUNO VR
P054137 CAVAION VERONESE VR
E268785 PIANOPOLI CZ
F313698 TREPPO LIGOSULLO UD
N078558 ROMA RM
P377748 CONEGLIANO TV
B420877 VALLEGGIA SV
M246350 BELFORTE MONFERRATO AL
B169824 FIORENZUOLA D'ARDA PC
I454688 VILLAFRANCA TIRRENA ME
M341380 POLLENA TROCCHIA NA
L237446 SAN ZENONE AL LAMBRO MI
F385154 FRASCATI RM
Q110912 FIRENZE FI
E011547 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA
B183422 RICCIA CB
C280876 STEZZANO BG
M387204 ROMA RM
Q173962 LECCE LE
I347875 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
M491260 MILANO MI
N132501 BACOLI NA
G060311 ROMA RM
P309645 ROMA RM
R186657 CASTELNUOVO SCRIVIA AL
D403759 NOCERA SUPERIORE SA
N354074 ORIO AL SERIO BG
L067272 SOLAROLO RA
B477823 MONSUMMANO TERME PT
L130853 RHO MI
L045270 PATERNO CT
E119787 MUGNANO DI NAPOLI NA
L311771 MILANO MI
E432914 VARNA BZ
N488731 RIMINI RN
C428687 CEGGIA VE
G157462 CAMPAGNA SA
L038874 POGGIO RENATICO FE
D327434 MILANO MI
A202572 MILANO MI
L222381 ROMA RM
C044703 VICO NEL LAZIO FR
A463256 PERUGIA PG
Q000588 ROMA RM
F033373 ROMA RM
M402575 MILANO MI
A441232 MONFALCONE GO
Q341529 FIUMICINO RM
M191430 CONFIENZA PV
N120350 MATERA MT
I425021 SULMONA AQ
A144784 TORRE ANNUNZIATA NA
F399499 MILANO MI
R311302 BARBERINO DI MUGELLO FI
A080997 DESENZANO DEL GARDA BS
P486317 ROMA RM
Q081487 SOMMACAMPAGNA VR
O146119 ROMA RM
M430533 GENOVA GE
C267136 CECINA LI
F442404 CASTELVETRANO TP
G324310 ANAGNI FR
N475532 ORIOLO ROMANO VT
C027156 SONDRIO SO
G464412 MILANO MI
N050606 PALERMO PA
G030842 TREVISO TV
R412982 SAN NICOLA LA STRADA CE
C140039 ARSAGO SEPRIO VA
C041191 BRESCIA BS
P372123 BOJANO CB
N324490 MILANO MI
L051862 ISCHIA NA
A421046 CASILINA RM
L365933 REGGIO EMILIA RE
F392396 ROMA RM
D426055 ASTI AT
M076110 CERIGNOLA FG
Q334016 FINALE LIGURE SV
P449830 CESANO MADERNO MB
P435411 S GIOVANNI VALDARNO AR
D342846 FALCONARA MARITTIMA AN
E295119 CASTELNUOVO SCRIVIA AL
L155919 MATERA MT
L458046 COLONNELLA TE
C008214 NICHELINO TO
B261354 BORGARO TORINESE TO
D408617 CAMPAGNA SA.