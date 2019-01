Ferito per reazione a rapina, s'indaga

(ANSA) - NAPOLI, 7 GEN - Hanno provato a rapinargli l'orologio ma lui ha reagito e lo hanno ferito alla gamba con un colpo di pistola. Secondo quanto riferito dalla vittima è avvenuto alle quattro di stamattina in piazza Municipio, a Napoli. La versione è al vaglio della Polizia di Stato; sul posto, in seguito a rilievi, non è stato trovato alcun bossolo.

La vittima, qualche precedente, ha riferito di essere stato avvicinato da persone a bordo di una moto di grossa cilindrata che, minacciandolo con la pistola, gli hanno intimato di consegnare l'orologio. Alla sua reazione, avrebbero sparato.

Trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, l'uomo ha rifiutato il ricovero; per lui una prognosi di trenta giorni.