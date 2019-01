Discoteca, ipotesi simulazione in 3D

(ANSA) - ANCONA, 7 GEN - Una simulazione virtuale in 3D, utilizzando anche i video girati da alcuni dei presenti e consegnati ai carabinieri, per ricostruire la dinamica del fuggi fuggi nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, seguita forse a spruzzi di sostanza urticante, che causò la morte di sei persone (cinque ragazzini e una madre 39enne) complice il cedimento di una ringhiera all'esterno. A un mese dalla tragedia, avvenuta nell'attesa di un dj set di Sfera Ebbasta, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, c'è anche questo accertamento tra quelli che la Procura di Ancona starebbe valutando: nove gli indagati tra proprietari dell'immobile, amministratori della società Magic srl, un dj del locale, un addetto alla sicurezza. Decimo indagato un 17enne sospettato dalla Procura minorile di aver spruzzato la sostanza urticante: sostiene che quella sera non era nel locale, la difesa sta raccogliendo elementi per dimostrarlo. Domani esperti del Racis e un consulente del pm continueranno nella discoteca i campionamenti delle sostanze.