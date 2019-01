Chiamparino, sì ricorso legge sicurezza

(ANSA) - TORINO, 7 GEN - La Regione Piemonte presenterà ricorso contro la legge 'sicurezza'. Lo ha confermato il presidente, Sergio Chiamparino. "Ho avuto conferma dalla avvocatura - dice -, che su questo si sta anche confrontando con i colleghi della Regione Toscana, che esistono le condizioni giuridiche per il ricorso alla Consulta: il decreto, impedendo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avrà ripercussioni sui servizi sanitari e assistenziali di nostra competenza".

Non un "atto di disobbedienza: si tratta piuttosto di obbedire - sostiene - al principio fondamentale secondo cui una persona che sta male deve essere curata". "Continueremo a fornire le cure necessarie - aggiunge -, ma sono evidenti le gravi conseguenze che il decreto avrà sul territorio, creando di colpo una massa di 'invisibili' di cui in qualche modo la Regione e i Comuni dovranno occuparsi nel campo della sanità e delle politiche sociali, con evidenti e paradossali ripercussioni negative su sicurezza e convivenza civile".