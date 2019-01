349 ingressi in 2018 a San Patrignano

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Nel 2018, appena trascorso, sono stati 349 i nuovi ingressi a San Patrignano mentre sono stati 157 i ragazzi che si sono reinseriti nella società, l'85% dei quali è riuscito a trovare lavoro. Questo il bilancio della comunità di recupero riminese che lo scorso anno ha festeggiato il compleanno numero 40 e raggiunto, con attività di comunicazione, 46.000 studenti italiani. Sono stati oltre 26.000, invece, i ragazzi che sono passati dalla comunità romagnola dalla sua apertura. Struttura, spiega una nota di 'Sanpa', che opera in uno dei Paesi "più problematici in Europa per consumo di droga, secondo per il consumo di cannabis, quarto per assunzioni di cocaina" e in cui "nell'ultimo anno sono stati 670.000 gli studenti (26%) che hanno usato almeno una droga".

Guardando proprio ai più giovani, nel 2018 San Patrignano ha accolto 20 adolescenti.

In base ai numeri, "il 64% dei ragazzini si rifornisce di droga per strada, il 30% a scuola ed è crollata a 14 anni l'età media del primo contatto con le droghe".