Scuola: al via da domani le iscrizioni

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Al via da domani le iscrizioni al nuovo anno scolastico: fino al 21 gennaio 2019 le famiglie potranno effettuare le iscrizioni a scuola per l'anno scolastico 2019/2020. Tempi anticipati, dunque, rispetto alle passate iscrizioni che si erano svolte a partire dalla metà di gennaio e fino ai primi di febbraio. L'anticipo del periodo delle iscrizioni servirà per far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico, ha spiegato il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Ci sarà dunque tempo dalle 8 di domani 7 gennaio alle 20.

del 31 gennaio 2019 per effettuare la procedura on line per l'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Tutte le informazioni sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.