Reddito di cittadinanza: 250 milioni in 2 anni per i navigator

Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la "contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza, con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale". E' quanto prevede la bozza di decreto legge su reddito cittadinanza e quota 100 per la figura dei navigator.

La bozza di decreto legge su reddito cittadinanza e quota 100 autorizza l'Anpal ad assumere entro i limiti di 1 milione di euro il personale già in forza presso i centri con contratti di lavoro a tempo determinato.

Per la piena attuazione del decreto "è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'Inps". E in un altro comma il decreto prevede anche uno stanziamento di 20 milioni a valere sul fondo del reddito di cittadinanza "per permettere ai beneficiari di presentare la domanda attraverso l'assistenza dei Caf convenzionati con l'Inps".

Fonti di Palazzo Chigi, intanto, sottolineano che la platea del reddito non è cambiata: saranno quasi 5 milioni di individui che ne beneficeranno.