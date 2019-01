Lotteria Italia: i 50 biglietti vincenti da 50.000 euro

L'Agenzia dogane e monopoli comunica le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno: --------------------------------------------------------------- SERIE E NUMERO VENDUTO A I 274888 OSTRA VETERE (AN) F 498108 VALLATA (AV) F 390919 RIMINI (RN) R 314320 ROMA (RM) O 147211 TORINO (TO) C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI) A 287738 ISOLA RIZZA (VR) D 306495 MILANO (MI) C 287214 ROVATO (BS) C 368903 ARDEA (RM) A 173041 ROMA (RM) D 110210 RENDE (CS) M 377086 MILANO (MI) L 128274 SESTRI LEVANTE (GE) D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM) D 086101 MESSINA (ME) B 374738 ROZZANO (MI) D 364954 ROMA (RM) P 350392 VERBANIA (VB) E 104858 ZOLA PREDOSA (BO) C 166463 RICCIONE (RN) M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI) O 368802 FRASCATI (RM) D 288046 SIROR (TN) G 124020 MODENA (MO) F 236454 MONTEROTONDO (RM) F 393220 NAPOLI (NA) A 020572 PESCARA (PE) E 164072 SALA CONSILINA (SA) F 311760 MILANO (MI) P 001813 RAVENNA (RA) G 290743 SESTO SAN GIOVANNI (MI) C 373341 ARESE (MI) R 433509 ROMA (RM) R 098556 PIETRASANTA (LU) M 083822 ROMA (RM) C 422166 VENEZIA (VE) O 160746 MILANO (MI) I 094754 ANTRODOCO (RI) G 173049 SIRACUSA (SR) A 029829 PESCARA (PE) D 127008 ZOLA PREDOSA (BO) F 420147 GIARRE (CT) C 381115 ROMA (RM) P 472937 CASTELVETRANO (TP) Q 121038 TRAPANI (TP) D 202580 ROMA (RM) C 121622 ROMA (RM) D 486715 VALMONTONE (RM) Q 160562 RESCALDINA (MI). (ANSA).