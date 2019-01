Egitto: Papa, martiri esempio fede

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Il Principe della pace doni all'Egitto, al Medio Oriente e a tutto il mondo il dono della pace e della prosperità". E' l'augurio che Papa Francesco rivolge in un videomessaggio alla Chiesa Copta Ortodossa d'Egitto, nella solennità del Natale, che i Copti celebrano a partire da questa sera, e in occasione della dedicazione della nuova Cattedrale della Natività che sorge nella nuova capitale amministrativa vicino a Il Cairo e alla quale sono presenti il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e Papa Tawadros II, Patriarca della Chiesa copto-ortodossa.

"Un saluto speciale porgo al mio tanto caro fratello Sua Santità Papa Tawadros II - dice ancora il Papa - e alla cara Chiesa Copta Ortodossa, che ha saputo dare una vera testimonianza di fede e di carità anche nei momenti più difficili". "Carissimi fratelli e sorelle, voi avete dei martiri che danno forza alla vostra fede. Grazie per il vostro esempio" sottolinea il Papa. Infine il pontefice rivolge il suo saluto al governo egiziano e al Presidente al-Sisi.