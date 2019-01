11 kg di eroina sequestrati ad Alghero

(ANSA) - CARBONIA, 6 GEN - Hanno scelto come nascondiglio per la droga le rocce di un muretto a secco, accanto a un nuraghe, ma lo stratagemma non è servito. I carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno sequestrato in un terreno vicino ad Alghero 11 chili di eroina, per un valore di oltre due milioni di euro. Si tratta, evidenziano i militari, del più ingente sequestro di eroina effettuato negli ultimi 15 anni.

L'operazione è scattata venerdì e ha visto anche l'intervento dei carabinieri di Alghero. La droga era stata suddivisa in panetti di oltre 1 chilo ciascuno, imballati sottovuoto in buste di plastica trasparente e avvolti con nastro isolante in modo da garantirne la conservazione all'esposizione agli agenti atmosferici. Gli involucri erano stati, infine, occultati tra le rocce di un muretto a secco di un rudere di campagna, vicino a un Nuraghe. I carabinieri di Carbonia hanno individuato l'area grazie ad un'attività investigativa, avviata a seguito di un'informazione acquisita sul territorio.