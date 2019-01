Tifoso morto:legale, a breve colpi scena

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - "Sarà un'indagine che riserverà colpi di scena: i miei clienti sono innocenti, non hanno investito Berlardinelli: la Volvo sequestrata, sulla quale viaggiavano, era una delle prime auto facenti parte la carovana di vetture dirette allo stadio. Lo ribadiremo oggi agli investigatori". Lo ha detto l'avvocato Emilio Coppola, davanti alla Questura di Napoli, dove stanno per iniziare gli interrogatori di 4 dei 5 passeggeri della V40 che avrebbe investito Daniele Belardinelli, poi deceduto in ospedale. Dopo un breve briefing con il loro avvocato, davanti alla Questura, i quattro tifosi azzurri sono entrati negli uffici da un ingresso laterale. Per loro inizia una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva. Ad interrogarli saranno gli investigatori della Questura di Milano, giunti appositamente, e sebbene risponderanno alle domande nella veste di persone informate sui fatti, alla fine dei colloqui potrebbero anche essere iscritti nel registro degli indagati.