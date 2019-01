Tifoso morto: omicidio volontario

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario i quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale, secondo gli inquirenti, ha investito, provocandone poi la morte in ospedale, l'ultrà del Varese (squadra gemellata con l'Inter), Daniele Belardinelli.

Dalle 9 di oggi sono in corso gli interrogatori negli uffici della Questura di Napoli di quattro dei cinque passeggeri della vettura. Al momento risultano essere due i tifosi azzurri ascoltati dagli investigatori della Digos di Milano, in trasferta nel capoluogo campano.