Ragazza uccide uomo, 'Voleva stuprarmi'

(ANSA) - SIENA, 5 GEN - Una ragazza minorenne ha confessato ai carabinieri l'omicidio di un uomo avvenuto a Castelnuovo Scalo (Siena) spiegando di esser stata aggredita nel tentativo di stuprarla. L'ucciso ha 63 anni ed è un cittadino marocchino che vive nella stessa zona dove la ragazza abita coi genitori.

Ora la minore si trova in stato di fermo su decreto della procura minorile di Firenze. L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri. Durante la notte i carabinieri hanno ricostruito la vicenda e, sentita dagli investigatori, la minore ha ammesso di essere la responsabile dell'omicidio. Il 63enne è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena e al volto e il suo corpo è stato ritrovato completamente nudo. L'omicidio è avvenuto presso una fornace dove l'uomo aveva lavorato per anni.

Il cadavere era in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai. L'uomo continuava a vivere lì nonostante avesse cessato di lavorare per la fornace.