Parrucchiera, mie attrezzature a Arquata

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 5 GEN - Parrucchiera a San Benedetto del Tronto per 45 anni. Ora, insieme alle pratiche per la pensione, grazie anche alla sensibilizzazione portata avanti da tempo dalla Cna Picena, le sue attrezzature professionali migreranno dalla costa alla montagna. Precisamente ad Arquata del Tronto, donati a un collega terremotato che sta cercando di far ripartire la sua attività in una delle strutture temporanee approntate nel comune dei Sibillini. "Ho pensato che le mie attrezzature potessero servire a qualche artigiani in difficoltà per i danni causati dal terremoto" spiega Adriana Mestichelli Tempesta, titolare dell'omonima parrucchieria, che ha parlato solo per telefono con i destinatari delle sue attrezzature. "Li ho sentito contenti e rinfrancati. E questo mi basta". "Poter andare dal parrucchiere vicino casa - osserva Monia Capriotti, responsabile di Cna Benessere - è una cosa importante, per tutti e per gli anziani in particolare".