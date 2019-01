Neve: treni regolari su Caserta-Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 5 GEN - Sono terminati gli interventi di ripristino dei tecnici di Rfi e dalle 9 di oggi è ripresa la piena funzionalità degli impianti ferroviari tra Bovino e Montaguto, sulla linea Caserta-Foggia, bloccati ieri a cause delle intense nevicate che hanno colpito la zona. Otto i treni che hanno accumulato ritardi che, in alcuni casi, hanno superato le sei ore, come il Frecciargento 8326 partito da Lecce ieri pomeriggio e diretto a Roma Termini.

Trenitalia - a quanto viene riferito - durante il guasto ha potenziato il servizio di assistenza alla clientela nelle stazioni di Caserta, Foggia, Bari e Lecce. Sui treni a lunga percorrenza ha fornito assistenza a tutti i viaggiatori distribuendo generi di conforto ed ha disposto il rimborso integrale del biglietto di viaggio per i ritardi dei treni superiori alle tre ore.