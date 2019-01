Cinghiali su A1, pm Lodi apre inchiesta

(ANSA) - LODI, 4 GEN - La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un'inchiesta sull'incidente di ieri mattina in A1, che ha provocato la morte di una persona oltre a diversi feriti dopo l'attraversamento di cinghiali sulle corsie autostradali.

L'atto si ritiene dovuto per far luce sulla vicenda. "Ci sono dubbi sul fatto che la rete fosse integra al momento dell' incidente", ha detto il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro.