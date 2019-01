Tifoso morto: sequestrata auto a Napoli

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Un'Audi station wagon, che era presente il 26 dicembre in via Novara, a Milano, dove sono avvenuti gli scontri tra ultrà interisti e napoletani che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli, da quanto risulta all'ANSA, è stata sequestrata a Napoli nell'inchiesta milanese.

Altre due sono state individuate ed è atteso il sequestro. La prima auto risulta intestata in leasing al padre di un tifoso napoletano. Dagli accertamenti si dovrà capire se le vetture siano coinvolte nell'investimento di Belardinelli.