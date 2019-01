Roma:ancora un bus a fuoco,nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Ancora un autobus dell'Atac a fuoco a Roma. Dopo quelli in fiamme nell'anno appena trascorso, stamani intorno alle 6, per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 16 in arrivo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. E' il primo mezzo pubblico andato a fuoco nel 2019. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. "Nessun problema per le persone", fa sapere l'Atac che "ha avviato un'indagine interna. La vettura era stata immatricolata nel 2006".

Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, il bus Atac era fermo al capolinea quando si è sviluppato l'incendio. Coinvolte nel rogo sei auto.

Non ci sono feriti. Sul posto la polizia.