Papa: coperture abusi minato credibilità

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 GEN - "La credibilità della Chiesa si è vista fortemente messa in discussione e debilitata da questi peccati e crimini, ma specialmente dalla volontà di volerli dissimulare e nascondere, il che ha generato una maggiore sensazione di insicurezza, di sfiducia e di mancanza di protezione nei fedeli". Così il Papa in una lettera ai vescovi Usa. "L'atteggiamento di occultamento, lungi dall'aiutare a risolvere i conflitti, ha permesso agli stessi di perpetuarsi e di ferire più profondamente la trama di rapporti che oggi siamo chiamati a curare e ricomporre". "La lotta contro la cultura dell'abuso, la ferita nella credibilità, come pure lo sconcerto, la confusione e il discredito nella missione esigono, ed esigono da noi un atteggiamento nuovo e deciso per risolvere il conflitto" e "non solo una nuova organizzazione ma anche la conversione della nostra mente, del nostro modo di pregare, di gestire il potere e il denaro, di vivere l'autorità e anche di come ci relazioniamo tra noi e con il mondo".