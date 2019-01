Imbiancati i vigneti del Negroamaro

(ANSA) - GUAGNANO (LECCE), 3 GEN - Primi fiocchi di neve in Salento dove questa mattina una leggera coltre bianca ha ricoperto le campagne tra Guagnano, Salice Salentino e Veglie, imbiancando le strade e i vigneti del Negroamaro. La leggera nevicata ha interessato alcuni comuni a nord della provincia di Lecce, al confine con il territorio di Brindisi.

Per quanto riguarda la Provincia di Bari, la Prefettura del capoluogo comunica l'obbligo di catene a bordo per transitare su alcune strade statali e provinciali. In particolare l'obbligo riguarda la SS 96 tra Altamura e Matera, dove è interrotta anche la circolazione degli autobus, sulla SP 238 tra Corato e Altamura, sulla SP 231 tra Modugno e Corato, sulla SP 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, sulla SP 18 tra Altamura e Cassano.

Mezzi tecnici della Città Metropolitana e dei Vigili del Fuoco sono impegnati in diversi interventi.