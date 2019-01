Colpisce moglie al volto con martello

(ANSA) - UDINE, 3 GEN - Un uomo di 48 anni, cittadino ghanese residente a Udine, è stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti ai danni della moglie, una donna di 40 anni, cittadina nigeriana, dopo averla colpita al volto con un mazzuolo da carpentiere. Il provvedimento cautelare d'urgenza è stato adottato ieri dalla Polizia intervenuta nell'abitazione della coppia. L'uomo si era scagliato contro la moglie per futili motivi percuotendola al volto con schiaffi e pugni.

L'avrebbe anche colpita con un martello di circa un chilo, sfiorandola al naso. Medicata in ospedale, la donna ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni. L'episodio è avvenuto davanti a un cugino della donna. Ascoltati i testimoni, la Polizia ha ricostruito una situazione di maltrattamenti, fisici e psicologici, avvenuti anche davanti ai figli minori della coppia che duravano da anni. La donna non aveva mai sporto denuncia.

(ANSA).