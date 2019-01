Case a luci rosse, arrestati proprietari

(ANSA) - BARI, 03 GEN - Tredici persone sono destinatarie a Bari di misure cautelari personali e undici appartamenti sono stati sottoposti a sequestro sul lungomare sud della città nell'ambito di una indagine in cui si contestano i reati di affitto di immobili a scopo di esercizio di casa di prostituzione, tolleranza abituale e sfruttamento della prostituzione.

Le ordinanze di custodia cautelare (due in carcere, 7 ai domiciliari di cui una non eseguita e quattro obblighi di dimora) sono state notificate a proprietari e gestori degli immobili sul lungomare Di Cagno Abbrescia e in via Alfredo Giovine, nei pressi degli stabilimenti balneari "Pane e Pomodoro", "Torre Quetta" e "Il Trullo". Gli immobili - spiega la Procura - sono inseriti "in un vero e proprio 'quartiere a luci rosse', locati a donne extracomunitarie (soprattutto sudamericane) e di nazionalità rumena che per esercitare il meretricio, a fronte di canoni fittizi indicati nei contratti, corrispondevano ai proprietari/detentori somme giornaliere tra 100 e 150 euro".