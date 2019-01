Carceri, a Brissogne detenuti barricati

(ANSA) - AOSTA, 3 GEN - Quindici detenuti nel carcere di Brissogne (Aosta) si sono oggi barricati nella sezione a regime ordinario per circa sei ore. L'iniziativa che ha interessato alcuni cittadini stranieri - secondo quanto riferito dal sindacato della polizia penitenziaria Osapp - è partita dalla protesta di uno di loro per un mancato decreto di espulsione. I cancelli di ingresso della sezione e di immissione ai passeggi sono stati bloccati tramite sacchi di plastica inseriti nelle serrature a cui è stato dato fuoco. Sono stati minacciati l'uso di lame artigianali e l'esplosione delle bombolette del gas in uso ai fornellini. I detenuti sono rientrati nelle celle dopo una lunga trattativa da parte del direttore sopraggiunto da un'altra struttura. Si è anche reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per lo sblocco dei cancelli.