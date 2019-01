Scontro fra bob, ferita bimba di 3 anni

(ANSA) - BERGAMO, 2 GEN - Una bimba di soli 3 anni è rimasta ferita in modo grave in uno scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta valle Brembana nel Bergamasco. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di oggi: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi.

E' rimasto ferito anche un uomo di 33 anni nell'incidente sulla neve. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 16 lungo la pista K2 1. Sul posto sono giunte l'automedica e l'ambulanza del 118.