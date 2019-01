Ordigno inesploso in Municipio Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 2 GEN - Un ordigno artigianale è stato posizionato davanti al Municipio di Talana, in Ogliastra, ma non è esploso. L'ordigno è stato ritrovato stamattina davanti al portone di ingresso dell'edificio da un operaio comunale. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Talana e di Urzulei con i colleghi della squadriglia di Lanusei. E' stato necessario anche l'intervento degli artificieri dello Squadrone Cacciatori per mettere in sicurezza la zona ed effettuare i primi rilievi.

I militari hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'autore del gesto. "E' un fatto di una gravità inaudita a cui va dato il giusto peso - ha detto all'ANSA il sindaco del paese, Franco Tegas - noi non ci facciamo intimidire e continuiamo per la nostra strada, non sarà certo questo gesto a fermarci e a mettere a repentaglio la serenità di questo paese.