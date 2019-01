Bruciano palma davanti chiesa,denunciati

(ANSA) - BRESCIA, 02 GEN - Quattro giovani originari dello Sri Lanka sono stati denunciati per aver dato fuoco ad una delle palme poste davanti ad una chiesa a Brescia. E' stato il parroco della chiesa di Santa Maria della Vittoria di via Cremona in città a dare l'allarme.

I quattro giovani hanno ammesso di aver usato un bengala per appiccare le fiamme. L'atto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non sarebbe da ricondurre a motivi etnici o religiosi ma piuttosto a una bravata.