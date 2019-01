10/1 via resti distributore esploso

(ANSA) - RIETI, 02 GEN - Saranno rimossi giovedì 10 gennaio i resti dell'autocisterna esplosa il 5 dicembre scorso nell'incidente avvenuto nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio (Rieti), lungo la statale Salaria, che causò la morte di due persone e il ferimento di altre 23. Per consentire ai Vigili del fuoco di compiere le operazioni in sicurezza, ha fatto sapere oggi la Prefettura di Rieti, la consolare sarà chiusa al traffico dal km. 37+900 (bivio per Borgo Santa Maria di Montelibretti-Roma) al km.40+200 (bivio di Borgo Quinzio per Fara Sabina-Rieti), in entrambe le direzioni di marcia, dalle 9 fino a cessate esigenze. Il traffico veicolare leggero sarà deviato sulla vecchia Salaria che attraversa Borgo Santa Maria e Borgo Quinzio. Il traffico veicolare pesante sarà accodato lungo la Salaria, oltre i punti di chiusura, con temporanee aperture al transito.