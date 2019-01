Soccorso Alpino recupera due ragaze

(ANSA) - BOLOGNA, 1 GEN - Il Soccorso Alpino della stazione 'Monte Cimone', sull'Appennino modenese, è intervenuto nella tarda serata dell'ultimo giorno dell'anno per due ragazze in difficoltà mentre scendevano dalla vetta, a causa del ghiaccio a quota 2.165 metri. La squadra di quattro tecnici e un sanitario, attivata dai carabinieri, ha raggiunto sui gatti delle nevi la località Pian Cavallaro assieme al personale dell'aeronautica militare. Le due giovani, di Cento (Ferrara) sono state trovate in buono stato di salute e riaccompagnate in sicurezza, percorrendo il tragitto interno per poi riportarle fino alle loro auto, concludendo alle ore 1.40.