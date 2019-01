Giochi:Schiavolin 'Il 2019 sarà ok,ma basta aumenti tasse'

Il sogno è "quotare il primo sbarco dell'uomo su Marte per il 2025" e "come tifoso del genere umano", spiega Fabio Schiavolin, gli piacerebbe pagare. In veste di amministratore delegato di Snaitech, invece, all'alba dell'anno che verra', più che sognare fa i conti con la "preoccupazione" per ciò che può succedere al suo pianeta, quello delle scommesse: non tanto per la tenuta del suo gruppo, "che migliora i risultati dell'anno scorso", ma "per il sistema".

Il motivo e' nelle novità legislative introdotte, dal divieto di pubblicizzare le scommesse negli eventi sportivi all'ulteriore incremento della tassazione sul gioco, introdotto dalla legge di bilancio. "L'azienda in sé gode di ottima salute - sottolinea Schiavolin all'ANSA - preoccupa però ogni forma di proibizionismo che inevitabilmente porta dei pericoli e non aiuta un sano assestamento del mercato legale". Un conto, è il suo ragionamento, è "regolamentare la pubblicità anche in maniera forte", un altro "la proibizione totale che favorisce la proliferazione di messaggi più subdoli e toglie ingenti risorse al mondo dello sport, a tutti i livelli". Secondo Schiavolin si tratta di "un modo ipocrita di affrontare il problema: non è vietando la sponsorizzazione sulla maglia e allo stadio che si curano i giocatori ludopatici e compulsivi, che comunque sono un'infinitesima frazione della platea di appassionati della scommessa".

Uno spettro temuto è anche l'aumento delle tasse sul gioco. "Non possiamo essere il più facile bancomat per la gestione della politica di bilancio - protesta l'ad di uno dei principali concessionari nel settore del gaming e del betting -. Con i continui aumenti fiscali vediamo ricomparire sul territorio l'offerta di gioco illegale, che lo Stato ha sin qui combattuto. E per noi, che in quanto concessionari siamo sentinelle del sistema, è sempre più difficile difendere il prodotto legale. Queste condizioni di tassazione proibitive non ci consentiranno di avere grandi risorse da reinvestire nel progressivo miglioramento delle reti di raccolta e dei prodotti, ma lo faremo lo stesso perché siamo convinti di dover recitare un ruolo di leadership vista la nostra quota di mercato". Per Snaitech il 2019 "sarà il primo anno di integrazione dei nostri prodotti con quelli del gruppo Playetch, con il lancio del live casinò dedicato e molte altre novità . Inoltre - ha annunciato - allargheremo l'offerta ippica al palinsesto complementare e alle corse internazionali di cui abbiamo già dato un un assaggio con quelle francesi e sudafricane. Nel calcio innoveremo ancora le scommesse come ad esempio la recente offerta su corner, marcatori, cartellini. Una puntata più sofisticata mette di fronte all'analisi dell'andamento della partita o del nervosismo delle squadre". In ogni modo, dopo il ritorno all'utile del 2017, Snaitech nel 2018 "conferma l'uscita definitiva dalla lunga stagione dei risultati economico finanziari in sofferenza, irrobustendo anche il risultato dell'anno scorso. Un prodromo positivo - ha continuato - per l'inserimento in un gruppo importante come quello di Playtech, che ha ampie possibilità di sviluppo, anche in mercati oltre confine". Un primo tentativo di espansione è in corso in Spagna.

"Gli ottimi risultati confermano che il nostro prodotto è valido anche in un Paese con tradizione, e su un mercato in cui arriviamo per ultimi", spiega Schiavolin, che invece in Italia ha puntato molto sulle partnership con le società di calcio, sponsorizzazioni che servono "ad attivare direttamente la fan base della squadra attorno a un progetto che gira attorno alla passione". Dopo i corsi di formazione contro il match fixing con il Genoa ("Siamo stati i primi in Italia"), è arrivata la campagna in cui hanno messo la faccia i calciatori del Milan. "Quanto più integro è il prodotto calcio, tanto più è bella la carriera del calciatore e tanto più è pulito il business del bookmaker", è la sintesi dell'ad di Snaitech, che porta avanti progetti di sostenibilità con iZilove Foundation. Inoltre - conclude - sosteniamo le case famiglia della Fondazione Rava e abbiamo una partnership con il Politecnico di Milano in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci". Uno sguardo intenso sul passato grazie a un amico geniale di tutti gli italiani, un altro ancora piu' deciso sul futuro: magari persino con una scommessa da pagare per lo sbarco dell'uomo su Marte.