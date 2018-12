Botti, un ferito grave nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - Un ragazzo è rimasto gravemente ferito per l'esplosione di un petardo a Cesate, nel Milanese.

Secondo le prime informazioni ha riportato una grave ferita alla testa e alle mani, una delle quali, la sinistra, è stata dilaniata. La destra ha perso un dito e il volto ha riportato ustioni. Sul posto, in strada, in via Italia, lo stanno stabilizzando i soccorritori del 118.