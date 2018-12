Via tumore da cuore senza aprire torace

(ANSA) - PADOVA, 31 DIC - A Padova una task-force di specialisti - cardiochirurghi, urologi, chirurgi epatobiliari - hanno rimosso un tumore renale esteso al cuore aspirandolo senza aprire il torace con nuova tecnica. E' la prima volta al mondo che viene effettuato un'intervento del genere - come rileva l'Azienda ospedaliera - con il paziente in recupero che tornerà presto alla sua vita normale. Al paziente, affetto da numerose patologie e già sottoposto ad intervento di triplice by-pass aorto-coronarico, è stata scoperta durante una visita di controllo una patologia renale che richiedeva l'asportazione del rene, un tumore che si era esteso fino al cuore. La neoplasia è stata rimossa senza aprire il torace, per aspirazione; novità assoluta in campo medico. Mentre il rene è stato asportato con metodo tradizionale. L'intervento è durato 12 ore.