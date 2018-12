Trovato cadavere in casa, indagini

(ANSA) - SIRACUSA, 31 DIC - Il cadavere di un uomo di 47 anni, Antonino Azzaro, è stato trovato in un appartamento a Belvedere, quartiere a quindici chilometri da Siracusa. Sono stati i vigili del fuoco a fare irruzione nell'abitazione dopo la segnalazione della madre che non aveva notizie del figlio. I carabinieri si stanno occupano delle indagini per capire le cause della morte dell'uomo che lavora all'estero. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'ispezione cadaverica.