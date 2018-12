Torino, torna blocco fino a diesel Euro4

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Il 2019, per i torinesi, inizia con il blocco del traffico: da domani - informa la Città - jnon potranno circolare le auto fino alla categoria Euro4 diesel compresa. "Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d'attenzione per quattro giorni, da giovedì a domenica, ha fatto scattare nuovamente il livello 'arancio', previsto dal protocollo del bacino padano", informa una nota dell'amministrazione comunale.

Le misure antismog scattano alle ore 8 di domani, martedì 1 gennaio, e restano in vigore fino alle ore 19 del 3 gennaio.

Restano in vigore come sempre anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco totale degli euro0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro 1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 - dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali e per quelli per il trasporto persone ad otto posti.