Petardo causa rogo sterpaglie ad Ortisei

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - I vigili del fuoco di Ortisei e dintorni sono interventi la scorsa notte per l'incendio di sterpaglie nella frazione Pufles, sopra Roncadizza. Il rogo, tempestivamente spento, è stato causato da un petardo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e il corpo forestale.

A causa della siccità in tutto l'Alto Adige per la notte di Capodanno è vietato l'uso di fuochi d'artificio, tranne su autorizzazione.

A Bolzano è vietato anche il consumo di superalcolici e bibite a base di mix con superalcolici, nonché l'utilizzo di contenitori in vetro, dalle ore 12 del 31 dicembre fino alle 6 del primo gennaio, nell'area della festa di capodanno in piazza Tribunale e nelle vie limitrofe. Il sindaco Renzo Caramaschi, nell'esprimere i propri auguri alla cittadinanza, invita tutti a festeggiare il Capodanno "con gioia e sano divertimento", nel rispetto delle regole che, ribadisce, "sono state fissate a tutela di tutti i partecipanti".