Morto il figlio del boss Giuliano

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Nunzio Giuliano, figlio di Guglielmo, boss pentito della Camorra, è morto ieri mattina all'ospedale Cto di Torino. Era ricoverato in Rianimazione dallo scorso 16 novembre quando, inseguito dalle forze dell'ordine, si era schiantato contro un'auto nella centrale via Madama Cristiana. Per gli inquirenti, faceva parte della 'banda dei rolex', un gruppo di scippatori in trasferta che aggrediva i passanti per impadronirsi dei loro orologi.

Giuliano, 36enne rampollo del clan napoletano, non si era fermato all'alt della polizia. Il presunto complice di Giuliano, che era a bordo di un altro scooter, non è mai stato rintracciato.