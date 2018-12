Mafia Brenta: arrestato Claudio D'Este

(ANSA) - VENEZIA, 31 DIC - E' stato arrestato a Zagabria dalla Polizia croata, su indicazione della Squadra Mobile di Venezia e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato l'ex affiliato alla Mala del Brenta Claudio D'Este Claudio, 72 anni, su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura antimafia di Trieste, diretta da Carlo Mastelloni.

D'Este, 72 anni, deve scontare una pena detentiva complessiva di 10 anni, tre mesi e 16 giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti. E' stato rintracciato con i familiari mentre usciva dalla sua abitazione nella capitale croata; gli agenti lo stanno conducendo in auto per metterlo a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (ANSA).