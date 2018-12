Etna, stanotte due scosse magnitudo 2.9

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate nella notte in provincia ci Catania.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima è avvenuta a 00:36 con epicentro vicino Adrano mentre la seconda alle 4:12 non lontano da Ragalna e Zafferana Etnea.

Non si segnalano ulteriori danni a persone o cose.