Cantina era polveriera fuochi artificio

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Una vera e propria polveriera, pronta ad esplodere, è stata scoperta dai carabinieri nelle cantine di un condominio di Moncalieri (Torino), dove i militari hanno sequestrato 184 chili di fuochi pirotecnici con un potenziale esplosivo di circa 20 chili di polvere pirica. Due venditori ambulanti, di 46 e 66 anni, sono stati denunciati.

Molti dei fuochi d'artificio trovati nelle cantine, pronti ad essere venduti per i festeggiamenti di Capodanno, appartengono alla categoria F2, ovvero la tipologia che deve essere usata al di fuori di edifici in spazi confinati. Nei prossimi giorni, verranno fatti "brillare" dagli artificieri in un'area attrezzata.