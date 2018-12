Abbazia Trisulti, corteo anti-sovranisti

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Da centro benedettino frequentato fin dall'anno Mille ad 'accademia' del sovranismo populista sotto l'egida di Steve Bannon, il guru della nuova destra già al fianco di Donald Trump. Un destino, quello dell'Abbazia di Trisulti, incastonata nell'appennino ciociaro, a cui oggi circa 300 persone hanno detto un secco no marciando dal vicino paese di Collepardo fino all'antico complesso religioso. "No all'invasione nera - ha detto al corteo il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni - No a un centro di formazione di una rete globale del fronte nero". Anche il sindaco Mauro Bussiglieri chiede che la struttura resti un centro di riferimento religioso. La gestione dell'Abbazia (dove è rimasto un solo anziano monaco) era stata messa a bando dal Ministero dei beni culturali e ad aggiudicarsela - centomila euro l'anno per 19 anni - è stata la fondazione 'Dignitatis Humanae Institute', vicina appunto a Bannon.