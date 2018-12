Truffe anziani,Cc arrestano falso legale

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 28 DIC - I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato in flagranza di furto un 57enne di origine napoletana che, spacciandosi per un avvocato di una compagnia assicurativa, era riuscito a farsi consegnare da un 90enne 3.900 euro in contanti.

Grazie ad una immediata richiesta di intervento al 112, i carabinieri hanno arrestato il falso avvocato, che è finito in carcere, e recuperato tutto il denaro, subito restituito al denunciante.