Muore intossicato da monossido

(ANSA) - RAVENNA, 28 DIC - Un 40enne di origine marocchina è morto la scorsa notte in ospedale dove era star ricoverato a causa di una intossicazione da monossido di carbonio, all'interno del suo appartamento di Faenza, nel Ravennate. Altri due uomini, un magrebino e un albanese, che hanno cercato di soccorrerlo tentando di rianimarlo - come riportato dalla stampa locale - sono stari ricoverati al centro iperbarico di Ravenna per essere sottoposti a ossigeno-terapia, a loro volta intossicati.

L'allarme e' stato lanciato verso le 20.45 quando il magrebino, poi rimasto intossicato, rincasando nel suo appartamento di via Farina ha trovato il coinquilino, il 40enne poi deceduto, privo di sensi nel bagno. Poco dopo é intervenuto l'albanese che abita nei paraggi. Sul posto oltre a 118 e polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco con i respiratori.

Il 40enne è stato trasferito nel locale ospedale dove è morto un paio di ore dopo. Si sospetta che il monossido possa essersi sprigionato da un braciere acceso per riscaldare l'alloggio.