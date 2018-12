Michelle e un economista italiano nella hit 2018 di Obama

C'è anche l'economista italiano (che insegna a Berkeley) Enrico Moretti nella hit parade degli autori, film e musica che più hanno ispirato l'ex presidente Barack Obama nel 2018. Obama, come aveva fatto durante i suoi otto anni alla Casa Bianca, ha diffuso oggi la lista sulla sua pagina Facebook. In testa ai libri preferiti, obbligatoriamente, c'è 'Becoming', il bestseller firmato dalla moglie Michelle. "Alcuni sono firme celebri, altri nomi non li avete probabilmente mai sentiti", scrive Obama spiegando che compilare la lista gli ha dato un momento per "fermarsi a riflettere sull'anno appena trascorso attraverso libri, film e la musica che ho trovato più stimolante, ispiratrice o più semplicemente che più mi è piaciuta". Le canzoni dell'anno di Obama includono alcuni dei brani hip hop di maggior successo come 'Apes**t' dei Carters (dal primo album in comune del duo Beyonce' e Jay-Z) e 'I like it' di Cardi B, mentre tra i film spiccano due papabili agli Oscar come 'Black Panther' di Ryan Coogler e 'Roma' di Alfonso Cuaron. Sempre tra i libri, oltre alle memorie dell'ex First Lady Michelle e 'La Nuova Geografia del Lavoro' di Moretti (in Italia pubblicato da Mondadori), Obama ha accostato ad autori africani come Chimamanda Ngozi Adichie, Chinua Achebe e Nelson Mandela, un paio di saggi politici rilevanti nell'America di oggi tra cui 'Come muoiono le democrazie': i professori di Harvard Steven Levitsky e Daniel Ziblatt mostrano come, piegando a poco a poco le regole del sistema a proprio favore, alcune figure politiche regolarmente elette riescano a stravolgere completamente i meccanismi del sistema democratico.