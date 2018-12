Marocco: trovato corpo di ragazza decapitato a Ifrane

Il corpo decapitato di una ragazza marocchina di 24 anni, una giovane madre di un bimbo in tenera età, è stato trovato questa mattina in Marocco a Oued Ifrane, a un centinaio di chilometri da Fes. Il comune è sotto shock per la scoperta.



È stato un passante a dar l'allarme, dopo aver notato per caso il corpo tra la spazzatura e, a circa sei metri di distanza, la testa.



La località è sui monti dell'Atlante, a poca distanza dalla stazione sciistica di Ifrane. La gendarmeria e le autorità locali indagano. Il cadavere è stato trasportato all'obitorio di Azrou, a disposizione degli inquirenti.



Il ritrovamento è avvenuto a dieci giorni dall'orribile omicidio delle due turiste scandinave, a Imlil, sempre sull'Atlante, ma sul versante più meridionale, a una settantina di chilometri da Marrakech.